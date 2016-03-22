В Черкасской области полиция выявила лабораторию по изготовлению амфетамина

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник четвертого территориального управления Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины Роман Панасюк, в квартире 45-летнего жителя Канева сотрудники полиции выявили лабораторию по изготовлению амфетамина.

Во время обыска 20 марта были обнаружены и изъяты амфетамин, готовый для употребления и продажи, ингредиенты и приспособления для его изготовления, а также боевая граната РГД-5.

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Стоимость изъятого наркотического вещества по ценам «черного рынка» составляет свыше 0,2 млн грн.

По данному факту следственным отделом ГУ Национальной полиции в области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность нарколаборатории, в которой обнаружили более 10 кг амфетамина.