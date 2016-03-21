Киевляне смогут бесплатно обследоваться на туберкулез и ВИЧ/СПИД
В Киеве 22 марта возле Центра первичной медико-санитарной помощи №1 Дарницкого района будет организована работа современного цифрового передвижного флюорографа.
Все желающие с 09:00 до 17:00 смогут бесплатно обследоваться на туберкулез, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Кроме диагностики состояния легких, киевляне и гости столицы будут иметь также возможность пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ/СПИД и проконсультироваться с врачами-фтизиатрами, говорится в сообщении.
Читайте такжеОдесса просит у МИНЗДРАВА вакцину против туберкулеза - 60 тысяч доз вакцины БЦЖ
Организаторы акции: Департамент здравоохранения КГГА и благотворительный фонд «ТВ Надежда» при поддержке Международной общественной организации «Международный институт проблем ВИЧ/СПИДа и туберкулеза».
Место проведения мероприятия: ул. Бориспольская, 30-А.