В Виннице открылся центр реабилитации детей с функциональными ограничениями

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ Винницкого горсовета, городской центр «Гармония» дневного пребывания детей и молодежи с функциональными ограничениями ранее размещался в части помещения детского сада площадью 132 кв. м.

В 2012 году было принято решение расширить возможности центра «Гармония» в почти 800 кв м. На сегодняшний день завершено оборудование нового помещения всем необходимым оборудованием и мебелью. Общая стоимость проекта 8 млн грн, из них 5,5 млн - средства из государственного бюджета, 2,5 млн грн - из городского.

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Новый Центр сможет обслуживать 40 человек в сутки. Посещать его могут дети и молодежь с функциональными ограничениями от 7 до 35 лет. В бывшем помещении было недостаточно комнат и места для индивидуальной работы с посетителями. Центр не мог в полной мере удовлетворить потребности населения в реабилитационных услугах. Кроме того, за последние два года увеличилось количество молодых людей, которые получили инвалидность из-за военных действий на Востоке. Они тоже потенциальные клиенты заведения.

«Сегодня у нас праздник, и не только для тех, кто будет здесь работать, но и многих людей, которым здесь будет полезно и уютно. Мы долгое время строили это помещение. Но за это время мы узнали много интересного, узнали о новых технологиях, которые мы могли здесь применить», - рассказала директор Городского центра социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями «Гармония» Раиса Панасюк.