Одещина: в Раздельнянском районе из-за вспышки АЧС объявлен карантин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, вечером 19 марта состоялось экстренное совещание в связи со вспышкой заболевания в селе Миролюбовка Раздельнянского района. Совещание провели и.о. заместители председателя Одесской ОГА Мария Гайдар и Соломия Бобровская.

«Выявить чуму удалось после первого летального исхода, случившегося 17 марта. Труп животного был отправлен в Киев на экспертизу… На данный момент от чумы уже погибло 36 свиней в 6 домохозяйствах», - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ОГА, карантин объявлен 19 марта и продлится минимум 40 дней с момента изъятия последнего больного животного. Сейчас перекрыты все выезды из села, установлены 2 карантинных поста, где дежурит полиция и ветеринарная служба, а также выкопаны рвы на пятерых объездных дорогах. С гражданами проводится разъяснительная работа.

Как сообщили УНИАН в Раздельнянской РГА, сославшись на начальника районного управления ветеринарной медицины Олега Гнисюка, на территории карантинной зоны в личных домохозяйствах находится 36 свиней, которые будут изъяты и уничтожены для недопущения распространения заболевания. Местным жителям, понесшим убытки из-за вспышки АЧС, будет выплачена компенсация, в чем заверило руководство обладминистрации во время посещения района.

«Создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и проведены предварительные расчеты необходимых сил и средств. В сжатые сроки разработан план мероприятий по недопущению распространения заболевания и ликвидации чрезвычайной ситуации в Раздельнянском районе, созданы карантинная зона, зона защиты и зона наблюдения», - отметили в райадминистрации.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагревом до высоких температур.