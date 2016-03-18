В Киевской области ожидается снег и похолодание до 2-6° мороза

18-21 марта в Киевской области ожидается снег и мокрый снег, усиление ветра и понижение температуры воздуха до 2-6° мороза.

Как сообщили УНИАН в Управлении превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Киевской области, по прогнозам синоптиков, ухудшение погоды ожидается уже сегодня вечером - дождь с мокрым снегом. 19-20 марта прогнозируется сильный снег.

Несмотря на это, сотрудники полиции призывают водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.