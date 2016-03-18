В Киевской области ожидается снег и похолодание до 2-6° мороза
11:40, 18 марта 2016Новости регионов
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Ухудшение погоды ожидается уже сегодня вечером - дождь с мокрым снегом.
Ухудшение погоды ожидается уже сегодня вечером / Фото: УНИАН
18-21 марта в Киевской области ожидается снег и мокрый снег, усиление ветра и понижение температуры воздуха до 2-6° мороза.
Как сообщили УНИАН в Управлении превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Киевской области, по прогнозам синоптиков, ухудшение погоды ожидается уже сегодня вечером - дождь с мокрым снегом. 19-20 марта прогнозируется сильный снег.
Несмотря на это, сотрудники полиции призывают водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
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