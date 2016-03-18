Во Львовской области во время пожара в общежитии пострадали 19 человек

В городе Новый Роздол Львовской области во время пожара в общежитии семейного типа пострадали 19 человек.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 17 марта в 17.20 на восьмом этаже девятиэтажного здания общежития на улице Степана Бандеры возник пожар.

Были эвакуированы 45 человек. Из них четыре человека, в том числе ребенок 2015 года рождения, госпитализированы в реанимационное и травматологическое отделения больницы города Новый Роздол. Также у 15 человек, из которых семеро детей, диагностировали отравление продуктами горения, им оказана медицинская помощь.

В результате пожара уничтожены вещи домашнего обихода и повреждены стены в двух однокомнатных квартирах.

До общежития прекращена подача газа и электроэнергии.

Для размещения эвакуированных людей подготовлены помещения в общежитиях Новороздольского лицея строительства и быта и Новороздольского профессионального лицея.

Пожар ликвидировали около 20.00. Его причина выясняется. Проводится доследственная проверка.