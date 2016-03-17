В Киеве в выходные дни ожидается снег и гололедица

В Киеве в выходные дни, 19-20 марта, ожидается снег и гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, в течение 19-20 марта в Киеве ожидается осложнение погодных условий, связанное с осадками в виде снега и мокрого снега.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, предполагается образование снежного покрова высотой 5-10 сантиметров, гололедица на дорогах, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, снижение минимальной температуры воздуха до 2-7° мороза.