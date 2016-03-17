В Черкасской области из квартиры изъяты наркотики на сумму более 0,6 млн грн

В городе Умань Черкасской области правоохранители изъяли у местной жительницы наркотики, стоимость которых по ценам "черного рынка" составляет более 0,6 млн грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе коммуникации ГУ Национальной полиции в Черкасской области, работники четвертого управления Департамента противодействия наркопреступности 16 марта задержали 51-летнюю жительницу города Умань, которая причастна к хранению и сбыту наркотических средств на территории города и Черкасской области.

Во время проведения обыска в ее квартире обнаружено и изъято 10 тыс. доз концентрированного ацетилированного опия, амфетамин и 235 таблеток комбинированных лекарственных средств, а также 80 тыс. грн, полученных от незаконного сбыта наркотических средств.

Как сообщил начальник четвертого территориального Управления Департамента противодействия наркопреступности Роман Панасюк, по данному факту следственным отделом ГУ НП в области открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время подозреваемая задержана и взята под стражу. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.