Закарпатье одобрило программу поддержки людей с аутизмом

Закарпатский областной совет принял областную целевую программу «Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра на 2016-2020 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии.

Как говорится в документе, цель программы - реализация государственной политики в сфере психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра со стороны государства; поддержка общественных организаций и благотворительных организаций; финансирование мероприятий, связанных с работой в этом направлении в области.

Читайте такжеРиск аутизма у детей можно определить по движениям глазСреди основных задач программы, в частности: своевременное выявление детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра, подготовка специалистов. Также предусматривается создание областного инклюзивного ресурсного центра развития ребенка (ОИРЦРР), обустройство для него помещения, обеспечение транспортными средствами.

Читайте такжеНосители генов аутизма имеют высокий уровень интеллектаВ рамках программы предусмотрено также сопровождение и обучение родителей, организация инклюзивного обучения в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях и др.

Прогнозируемое финансирование выполнения программы составляет 5,4 млн грн, из них 3,8 млн грн - из областного бюджета, 715 тыс. грн - из районных бюджетов и бюджетов городов областного значения, 945 тыс. грн запланировано привлечь за счет других источников, не запрещенных действующим законодательством.