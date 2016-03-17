Волонтеры из Волыни передали на восток "скорую" и медикаменты

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынского УКРОПа, эта поездка состоялась по инициативе председателя областного совета, члена президиума политсовета УКРОПа Игоря Палицы. Главная цель поездки - передача автомобилей, находящихся на балансе коммунальных предприятий - ДВТП «Волиньфармпостач» и КУ «Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», на нужды полка патрульной службы полиции особого назначения «Миротворец». В Киевской области волынские авто присоединятся к колонне машин, которые также транспортируют в батальон «Миротворец».

Как говорится в сообщении, среди участников поездки - советник председателя облсовета, председатель Волынского УКРОПа Вячеслав Рублев.

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По его словам, это еще не все транспортные средства, которые будут переданы бойцам в зону АТО. Такого формата поездки облсовет будет организовывать и в дальнейшем.

Как рассказал руководитель волонтерского центра «Сердце патриота», депутат Луцкого городского совета от УКРОПа Сергей Балицкий, в этой поездке главный пункт назначения - Северодонецк. На этот раз они также передадут пять адресных посылок, а потому будут заезжать и в 54-ю ОМБР, и в 44-ю отдельную артиллерийскую бригаду оперативного командования «Север». Также заедут и в поселок Луганский.

Как отмечает Балицкий, сейчас возрос заказ на всевозможные технические средства для военных - спецрукавицы, фонари, маскировочные сетки. Работники одного из кафе-ресторанов приготовили для бойцов вкусные домашние блюда - вареники со шкварками и котлеты, а хозяйки из села Липин Луцкого района напекли печенья. Передадут волонтеры и теплые слова, и поздравления бойцам от волынских детей, которые они воплотили в своих рисунках, аппликациях и стихах.