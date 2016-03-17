Житомирский горсовет выделил 2 млн на лекарства для неотложной медпомощи
09:34, 17 марта 2016Новости регионов
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Житомирский городской совет выделил 2 млн грн на закупку лекарств для оказания неотложной медпомощи.
2 млн направят на закупку самых необходимых медикаментов, которые нужны для оказания неотложной медицинской помощи / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня во время очередной сессии горсовета.
Согласно решению, 2 млн грн из городского бюджета направят на закупку самых необходимых медикаментов, которые нужны для оказания неотложной медицинской помощи.
Перечень этих медикаментов больницы и травмпункты Житомира определят в ближайшее время.
Как отмечалось на сессии, "этих средств должно хватить на определенное время, в частности, на 2-й квартал этого года. Речь идет о закупке самых необходимых медикаментов, которые требуются человеку для получения неотложной медицинской помощи и которые люди, как правило, покупали в последнее время сами".
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