Житомирский горсовет выделил 2 млн на лекарства для неотложной медпомощи

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня во время очередной сессии горсовета.

Согласно решению, 2 млн грн из городского бюджета направят на закупку самых необходимых медикаментов, которые нужны для оказания неотложной медицинской помощи.

Перечень этих медикаментов больницы и травмпункты Житомира определят в ближайшее время.

Как отмечалось на сессии, "этих средств должно хватить на определенное время, в частности, на 2-й квартал этого года. Речь идет о закупке самых необходимых медикаментов, которые требуются человеку для получения неотложной медицинской помощи и которые люди, как правило, покупали в последнее время сами".