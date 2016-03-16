Одесский горсовет выделил более 72 млн грн на финансирование программы "Здоровье" в 2016 г.

Одесский городской совет выделил более 72 млн грн на финансирование программы «Здоровье» в 2016 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня на заседании сессии.

Согласно решению, из бюджета города будет выделено 72,357 млн грн.

Средства предназначены на обеспечение пенсионеров, больных гипертонией, лекарственными средствами по рецептам врачей с оплатой 50% их стоимости, услуги по оказанию неотложной диагностической и лечебной помощи при остром коронарном синдроме, а также пациентам диспансерной группы с высоким риском развития смертельных сердечно-сосудистых заболеваний.

Также планируется закупка инсулина для лечения больных сахарным диабетом, диагностических тест-систем для тестирования населения на ВИЧ, медикаментов для профилактики и лечения оппортунистических инфекций у ВИЧ инфицированных и больных СПИДом.

Кроме того, выделенные средства будут направлены на диагностику и мониторинг, закупку различного оборудования.

Как пояснил журналистам директор департамента здравоохранения горсовета Игорь Шпак, предусмотрена покупка реанимобиля для новорожденных, на что необходимо около 4 млн грн, оборудования в детские поликлиники, больницы, в роддома и амбулатории общей практики семейной медицины на 6 млн грн и прочее.