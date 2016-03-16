Буковина: у учеников одного класса выявили аллергический дерматит

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации, 12 марта после окончания второго урока 14 учеников одного класса пожаловались учителям на проблемы со здоровьем. Медицинский работник школы доставил детей в поликлинику Сторожинецкой центральной районной больницы.

Медики осмотрели детей и диагностировали у них аллергический дерматит. Поскольку в госпитализации дети не нуждались, их отправили домой на амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача. Как сообщила главный государственный санитарный врач Черновицкой области Наталья Гопко, после повторных углубленных медицинских осмотров, проведенных 12 и 14 марта, состояние здоровья учащихся признано удовлетворительным, у других учащихся школы признаков заболевания не выявлено.

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«По результатам проведенных лабораторных исследований по санитарно-химическим и бактериологическим показателям воздух, вода и продукты питания в школе соответствуют нормативным значениям. Лабораторные исследования продолжаются», - отметила она.

В пресс-службе прокуратуры Черновицкой области корреспонденту УНИАН сообщили, что по данному факту следственным отделом Сторожинецкого отдела полиции Главного управления Нацполиции в Черновицкой области начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Процессуальное руководство в данном уголовном производстве осуществляет Сторожинецкая местная прокуратура.