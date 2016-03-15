На оккупированной территории Донбасса фиксируется высокий уровень смертности младенцев
Служба безопасности Украины заявляет, что на оккупированной территории Донбасса отмечается высокий уровень смертности среди младенцев.
На оккупированной территории Донбасса отмечается высокий уровень смертности среди младенцев / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сегодня на брифинге.
Представитель СБУ рассказал о ситуации в сфере здравоохранения на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.
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“Произошло в течение 2015 года очень резкое снижение уровня рождаемости в два раза на территории, неподконтрольной украинским властям”, - подчеркнул Ткачук.
Также он заявил, что “фиксируется очень высокий уровень смертности среди младенцев”.
“В учреждениях здравоохранения на территории так называемых “ДНР” и “ЛНР” укомплектованность медицинскими кадрами составляет примерно 50%”, - заявил Ткачук.