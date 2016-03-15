На оккупированной территории Донбасса фиксируется высокий уровень смертности младенцев

18:34, 15 марта 2016
Новости регионов
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Служба безопасности Украины заявляет, что на оккупированной территории Донбасса отмечается высокий уровень смертности среди младенцев.

Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сегодня на брифинге.

Представитель СБУ рассказал о ситуации в сфере здравоохранения на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

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“Произошло в течение 2015 года очень резкое снижение уровня рождаемости в два раза на территории, неподконтрольной украинским властям”, - подчеркнул Ткачук.

Также он заявил, что “фиксируется очень высокий уровень смертности среди младенцев”.

“В учреждениях здравоохранения на территории так называемых “ДНР” и “ЛНР” укомплектованность медицинскими кадрами составляет примерно 50%”, - заявил Ткачук.

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