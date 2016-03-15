Виннитчина: в заброшенном здании обнаружено более 9 тыс ламп, содержащих ртуть

В Винницкой области в одном из заброшенных зданий в с. Беликовцы Жмеринского района местные жители обнаружили стихийную свалку люминесцентных ламп, содержащих ртуть.

Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области, сообщение о находке спасатели получили 14 марта.

Владельца свалки пока обнаружить не удалось. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Спасатели совместно с областным управлением экологии, владельцами объекта и местными органами власти принимают меры по очистке местности, рекультивации почвы и дальнейшей утилизации данных предметов.

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