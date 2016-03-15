В Одесской области спасатели достали из-под обломков взорвавшегося дома 4-летнюю девочку

10:04, 15 марта 2016
Новости регионов
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Вчера около 19.00 спасатели достали из-под завалов девочку. Сейчас она находится в районной больнице.

Произошел взрыв газового оборудования / Фото: УНИАН

В Овидиопольском районе Одесской области спасатели достали из-под обломков взорвавшегося дома 4-летнюю девочку, поиски второго ребенка продолжаются.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, вчера около 19.00 спасатели достали из-под завалов девочку. «Сейчас она находится в районной больнице», - отметили в пресс-службе. Поиски второго ребенка продолжаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в поселке Сухой Лиман Овидиопольского района Одесской области в жилом частном доме произошел взрыв газового оборудования, в результате чего строение обвалилось и загорелось.

Погиб хозяин дома, его жена с многочисленными травмами госпитализирована в районную больницу. Двое детей 4-х и 6-ти лет оказались под завалами в подвальном помещении.

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