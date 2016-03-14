В Киеве ночью и утром 15 марта ожидается мокрый снег

В Киеве ночью и утром 15 марта ожидается местами небольшой мокрый снег, днем без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла. Ветер северный, 5-10 м/сек.

Читайте такжеСурок Тимка II "спрогнозировал" раннюю, но затяжную веснуКроме того, 16 и 17 марта в Киеве будет переменная облачность, 16 марта осадков не ожидается, 17 марта местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек.

Температура ночью 16 марта 1-3° мороза, 17 марта около 0°, днем 4-6° тепла.