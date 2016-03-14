В Черкасской области зафиксировано 13 случаев смерти от пандемического гриппа

Как сообщили УНИАН в государственной санитарно-эпидемиологической службе области, на этой неделе зарегистрирован 1 вирусологически подтвержденный летальный случай от осложнений гриппа в Черкассах. В секционном материале обнаружен фрагмент РНК вируса гриппа А(H1N1-пандемический).

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В целом с октября 2015 года, с начала эпидсезона, из-за осложнений от пандемического гриппа в области умерло 13 человек старших возрастных групп: 6 - в Черкассах, по 2 - в городах Смела и Умань, по одному в Городищенском, Звенигородском и Чернобаевском районах.