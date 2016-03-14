В Кировоградской больнице открыли два новых отделения
В Кировограде в центральной больнице торжественно открыли первое паллиативное отделение и отремонтированное детское инфекционное отделение.
В Кировограде в центральной больнице открыли паллиативное и детское инфекционное отделение / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, в открытии приняли участие руководители города и области.
Ремонтно-строительные работы помещения под паллиативное отделение были начаты в августе 2015 года. Согласно проекту, проведена реконструкция здания для размещения паллиативного отделения на 15 коек, с комнатами для медицинского персонала, волонтеров, родственников.
По словам главного врача центральной городской больницы Александра Артюха, на реконструкцию здания для хосписа, а также на приобретение мебели и медицинского оборудования было потрачено около 3 млн грн.
Отремонтированное детское инфекционное отделение рассчитано на 25 коек, в том числе пять коек для взрослых. Ремонт помещения, закупка мебели и медицинской аппаратуры стоили свыше 1 млн грн.
«На 2016 год у нас запланировано продолжить ремонт этого отделения. В частности, выделено 1 миллион 200 тысяч гривен на ремонт второго этажа и другой стороны помещения, а также палат интенсивной терапии», - отметил Артюх.