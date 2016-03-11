В Черновцах из-за пожара в школе-интернате ночью эвакуировали более 100 человек

В Черновцах в ночь на 11 марта горело здание коммунальной областной общеобразовательной школы-интерната «Многопрофильный лицей для одаренных детей».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Черновицкой области, около 3:30 в школе-интернате, который находится на улице Винниченко, произошло возгорание в одном из помещений на первом этаже трехэтажного здания.

Один из сотрудников учебного заведения, почувствовав запах дыма, вызвал пожарных. На момент обнаружения пожара огонь охватил площадь 57 кв. м.

Уже через 3 минуты после вызова на месте происшествия работали спасатели Государственной пожарно-спасательной части №2 областного центра. Из-за сильного задымления существовала угроза для детей и обслуживающего персонала заведения, которые находились внутри, поэтому спасатели вывели всех людей на улицу. Всего из помещения были эвакуированы 94 ребенка и 7 взрослых. Одновременно с эвакуацией людей спасатели проводили работы по ликвидации пожара. Спасатели локализовали пожар, предотвратив переброску огня на другие помещения здания. В дальнейшем пожар был ликвидирован.

Огнем уничтожена мебель, техника, закопчены стены здания. Благодаря слаженным и четким действиям спасателей от уничтожения было спасено здание школы-интерната.

Всего к ликвидации пожара от Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области привлекались 8 единиц техники, а также 20 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается.