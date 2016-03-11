В Тернопольской области количество смертей от пандемического гриппа возросло до 8

Вирус грипа / newsru.co.il

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госсанэпидслужбы в Тернопольской области, в целом количество смертельных случаев от осложнений пандемического гриппа возросло до восьми.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ в области составляет 32,2 случая на 10 тыс. населения при эпидпороговом значении 52,5 случая на 10 тыс. населения.

В санэпидслужбе отмечают снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 10,8% (3438 против 3847 случаев).

Удельный вес детей составляет 56,2% от всех заболевших (1933 человек), детей школьного возраста - 53,6% (1037 человек) от всех заболевших детей.

За неделю были госпитализированы 279 человек, из них 187 (67%) - дети до 18 лет.

Эпидситуация в области по заболеваемости гриппом и ОРВИ характеризуется как стабильная. Показатели заболеваемости соответствуют среднегодовому уровню для соответствующего времени года.