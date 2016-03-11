Минобороны получило на медицинские нужды 39,6 млн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.

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"В январе-марте 2016 года Министерство обороны получило на медицинское обеспечение из государственного бюджета по общему фонду 39,6 млн грн, из которых уже использовано 20,2 млн: 18 млн - на закупку медикаментов, 0,5 млн - на оплату стоматологических услуг для военнослужащих, а остальные - на оплату продуктов питания, коммунальные услуги санаторно-курортных учреждений и на ремонт и обслуживание медицинской аппаратуры", - отметила Гаврилюк.

Также она добавила, что от граждан военно-медицинским учреждениям поступила материальная помощь в виде медикаментов и оборудования на сумму более 183 млн грн.