В Бердянске произошел взрыв в многоэтажке, один человек госпитализирован

В Бердянске произошел взрыв в многоэтажном доме. Один человек госпитализирован.

Как сообщил УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области, сообщение о взрыве поступило в полицию накануне вечером.

«9 марта в 16.25 в Бердянский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение службе "102" от неизвестного мужчины о том, что в подъезде дома по улице Победы произошел взрыв. С места происшествия каретой «скорой помощи» в местную больницу доставили жителя дома, 1998 г.р., с ранениями грудной клетки. По предварительной информации, именно у него в руках взорвался неустановленный предмет, предположительно – граната», - сообщили в полиции.

По неофициальным данным, на месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы был обнаружен предмет, внешне похожий на чеку от гранаты.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.