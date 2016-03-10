Во Львове доставили в больницу двух рабочих - пострадали из-за оползня

Во Львове из-за оползня во время строительных работ пострадали двое рабочих.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в Службу спасения «101» поступила информация о том, что во время проведения строительных работ произошел оползень в г. Львове по ул. У. Кравченко. В результате происшествия в траншеи оказалось двое строителей.

Спасатели немедленно выехали на место инцидента. Специалисты ДСНС провели работы и спасли мужчин. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу.