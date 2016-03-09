В Кировоградской области количество случаев смерти от пандемического гриппа возросло до 10

В Кировоградской области по состоянию на 9 марта зафиксировано 10 случаев смерти от осложнений пандемического гриппа A(H1N1).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в государственной санитарно-эпидемиологической службе области, на прошедшей неделе зарегистрирован один вирусологически подтвержденный летальный случай от осложнений гриппа в Маловисковском районе Кировоградской области. Общая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом снизилась на 11%. Областной недельный показатель составил 48,26 случая на 10 тысяч населения, что ниже уровня эпидпорога на 36,6%.

Всего за неделю ОРВИ заболели 4700 человек, из них детей – 3169 (67%). На 22% уменьшилось количество больных с тяжелым течением заболевания, в больницы области госпитализировано 399 больных, из них 257 детей.

Эпидемическая ситуация остается напряженной в двух районах области, где наблюдается превышение уровня эпидпорога на 50%, а именно: в Кировоградском и Маловисковском.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 марта в Кировоградской области эпидемическая ситуация оставалась напряженной в 4 районах области, где наблюдалось превышение эпидпорога более чем на 50%: в Бобринецком - в 2,8 раза, Кировоградском - в 2,5 раза, Компанеевском – в 2 раза и Долинском районе - на 86%.