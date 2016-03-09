В Полтавской области в результате пожара погибли 3 человека
16:56, 09 марта 2016Новости регионов
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В ходе осмотра дома работники полиции и спасатели обнаружили тела хозяев дома - 42 летнего мужчины, его 40-летней жены и их малолетнего сына.
REUTERS
В Полтавской области утром 9 марта в селе Малая Круча Пирятинского района в результате пожара погибла семья из 3-х человек.
Как сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции, в ходе осмотра дома работники полиции и спасатели обнаружили тела хозяев дома - 42 летнего мужчины, его 40-летней жены и их малолетнего сына.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Полиция и спасатели устанавливают причину пожара.
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