В харьковском аэропорту у гражданина Швеции обнаружена партия анаболических препаратов

В харьковском аэропорту у гражданина Швеции обнаружена партия препаратов анаболического действия стоимостью почти 40 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, вчера в ходе совместных мероприятий сотрудников Харьковского пограничного отряда, СБУ и работников ГФС в аэропорту Харькова удалось предотвратить незаконное перемещение через границу партии анаболических препаратов.

Во время оформления граждан на рейс «Харьков-Стамбул» у правоохранителей вызвал подозрение один из пассажиров, гражданин Швеции. Мужчина заметно нервничал. Во время углубленной проверки среди вещей мужчины были обнаружены полиэтиленовые пакеты с большим количеством анаболических препаратов - всего 9 наименований. Товар стоимостью почти 40 тыс. грн изъят, его передали представителям фискальной службы.