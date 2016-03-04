Переселенцы в Славянском районе получили помощь от "мобильных" волонтеров

Переселенцы в 3-х селах Славянского района получили продуктовые наборы от мобильной бригады Штаба Рината Ахметова. Помощь получили 178 человек в поселках Черкасское, Райгородок и Маяки, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

«Наши волонтеры обеспечили гуманитарной помощью самых социально незащищенных переселенцев. Большая часть из них – пенсионеры. Также наборы получили 19 семей с малышами до 35 месяцев и кормящие мамы. Мобильные бригады Штаба продолжают выдавать наборы в населенных пунктах Донецкой области, где массово проживают переселенцы. Следующий выезд запланирован в Артемовск», – рассказала Евгения Рзаева, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.

С подробными графиками выездов мобильных бригад Штаба в марте можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также500 тысяч продуктовых наборов выдал Штаб Ахметова детям ДонбассаПроект мобильных бригад Гуманитарного штаба был запущен в мае 2015 года. Мобильная доставка продуктов позволяет оказать помощь людям в «серой зоне», а также в отдаленных селах на неподконтрольной территории, где нет возможности открыть стационарный пункт выдачи.

Читайте также74% матерей не отказались от грудного вскармливания на Донбассе, ‒ Джованна Барберис, глава ЮНИСЕФ в УкраинеВсего за время работы мобильные бригады выдали более 104 тысяч продуктовых наборов. По состоянию на 4 марта Штаб Рината Ахметова выдал 6 млн. 731 тыс. взрослых и 503 тыс. детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.