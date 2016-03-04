В Житомирской области ликвидировали банду торговцев наркотиками

В Житомирской области СБУ совместно с военной прокуратурой и полицией ликвидировали банду из 6 торговцев наркотиками и оружием из района проведения антитеррористической операции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе СБУ в Житомирской области, в банду, организатором которой оказался военнослужащий Вооруженных сил, кроме представителей криминалитета Житомира и Винницкой области, входили также капитан Национальной гвардии и старший лейтенант полиции.

Злоумышленники организовали две лаборатории по изготовлению амфетаминов. Распространяли психотропы в Житомирской, Винницкой областях и в районе проведения АТО. Ежемесячно изготавливался примерно один килограмм синтетического наркотика (ориентировочно 10 тыс. доз). Также они продавали оружие, которое по этому же каналу поступало из района боевых действий.

В ночь на 4 марта правоохранители задержали шестерых членов группировки в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 306 (использование средств, добытых от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проходит девять санкционированных обысков помещений, которые использовались злоумышленниками в Житомире, Бердичеве и Казатине Винницкой области.

Правоохранители уже изъяли готовые психотропы, оборудование для изготовления и фасовки наркотиков, а также арсенал оружия и боеприпасов: автомат Калашникова, пистолеты ПМ и ТТ, 42 гранаты ВОГ к автоматическому гранатомету, гранату Ф-1, более трех тысяч патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех членов группировки.