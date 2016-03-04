В Черниговской области количество смертей от осложнений гриппа возросло до 19

В Черниговской области с начала эпидсезона от осложнений гриппа умерли 19 человек.

Как сообщили УНИАН в управлении Госсанэпидслужбы в Черниговской области, в Нежине произошло 2 летальных случая, в Куликовском, Варвинском, Нежинском и Щорском районах - по 1, в Черниговском районе - 3 случая и больше всего - 10 человек - умерли от осложнений гриппа в областном центре Черниговской области. Медики отмечают, что большинство умерших больных относились к группе медицинского риска заболевания гриппом, имели хронические заболевания сердца и легких, сахарный диабет, ожирение. Кроме того, в большинстве летальных случаев имело место позднее обращение за медицинской помощью.

Вчера в области заболели гриппом и ОРВИ 1010 человек, из них 604 ребенка (59,8%), госпитализировано 45 больных, в том числе 27 детей. Зарегистрировано 46 случаев заболевания гриппом в 5 районах и 2 городах. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за сутки не превышает эпидемический порог (- 45,8%).

По г. Чернигову, который является опорной базой Центра гриппа и ОРВИ, заболело 289 человек, из них детей - 182 (63%). Заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 38,9%.

Результаты вирусологического мониторинга подтверждают, что эпидемический процесс в области вызван циркуляцией вируса гриппа типа А(H1N1) пандемический.