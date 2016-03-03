74% матерей не отказались от грудного вскармливания на Донбассе, ‒ Джованна Барберис, глава ЮНИСЕФ в Украине

74% матерей Донбасса продолжают грудное вскармливание в условиях чрезвычайной ситуации, сложившейся на востоке Украины. Это происходит благодаря продуктовой помощи и информационной поддержке со стороны ЮНИСЕФ и Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

«Возраст каждого пятого ребенка, получающего детскую продуктовую помощь от Штаба, составляет от рождения до года. Поэтому в прошлом году Гуманитарный штаб присоединился к инициативе ЮНИСЕФ по популяризации грудного вскармливания и внедрил программу поддержки кормящих матерей в кризисной ситуации. В процессе оказания помощи для нас очень важно, чтобы дети Донбасса росли здоровыми и счастливыми», ‒ рассказала координатор Штаба Римма Филь.

Читайте также500 тысяч продуктовых наборов выдал Штаб Ахметова детям ДонбассаЗа четыре месяца, с момента обновления составов детских продуктовых наборов, семьям, в которых есть малыши в возрасте до 11 месяцев, было выдано 29,5 тысяч наборов для поддержания кормящих матерей и 10,2 тысяч наборов, состоящих из детских смесей. Абсолютное большинство женщин Донбасса (74%) поддержали грудное вскармливание. И сегодня международные эксперты ЮНИСЕФ признают успешный опыт Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

«Три из четырех женщин, имеющих детей от 0 до 11 месяцев и получающих гуманитарную помощь Штаба, выбрали продуктовый набор для кормящих матерей, что свидетельствует о том, что дети получают грудное молоко. Наши совместные усилия по популяризации грудного вскармливания среди матерей, пострадавших от конфликта на Донбассе, стали очень результативными. Это произошло потому, что Штаб при поддержке ЮНИСЕФ активно пропагандирует грудное вскармливание среди матерей Донбасса, и предоставляет не только гуманитарную помощь продуктами, но и консультационную поддержку кормящим мамам», ‒говорит Джованна Барберис, Глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Эффективными мерами для достижения положительного результата стали:

введение заявления на получение продуктов или смесей, как факт принятие ответственности матери за здоровье своего ребенка;

выдача сбалансированных по составу продуктовых наборов, соответствующих основным рекомендациям ЮНИСЕФ;

распространение постеров и буклетов во всех пунктах выдачи наборов Штаба;

тренинги и вебинары для сотрудников Штаба от экспертов ЮНИСЕФ о преимуществах грудного вскармливания.

«В ситуации затянувшегося кризиса и неопределенности на Донбассе можно было бы просто выдавать продуктовую гуманитарную помощь. Но Штаб Рината Ахметова всегда работает над программами с любовью и заботой о людях. Процесс совершенствования оказания помощи не прекращается ни на минуту. Штаб будет продолжать оказывать информационную поддержку и консультирование кормящим матерям с учетом рекомендаций украинских и международных экспертов», ‒ заверила Римма Филь.