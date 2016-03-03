В Кировоградской области количество летальных случаев от пандемического гриппа увеличилось до 9

В Кировоградской области количество летальных случаев от осложнений пандемического гриппа увеличилось до 9.

Как сообщили в управлении Госсанэпидслужбы в Кировоградской области, с 22 февраля по 2 марта зарегистрировано 2 смерти, одна - в Кировограде, вторая - в Добровеличковском районе.

По результатам исследований вирусологической лаборатории ГУ «Кировоградский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины» среди обследованных больных с тяжелым течением у 19 человек обнаружены возбудители ОРВИ, из которых у 9 человек - антигены вируса гриппа типа А(Н1N1), у 10 - антигены вируса парагриппа.

Недельный показатель уровня заболеваемости в области составил 54,31 случая на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога на 21,2% (эпидпорог для 8-й недели - 68,9).

Всего за неделю ОРВИ заболели 5289 человек, из них детей - 3534 (67%). На 14% снизилось количество больных с тяжелым течением заболевания, в больницы области госпитализированы 511 больных, из них 334 ребенка.

Эпидемическая ситуация остается напряженной в 4-х районах области, где наблюдается превышение эпидпорога более чем на 50%, а именно: в Бобринецком - в 2,8 раза, Кировоградском - в 2,5 раза, Компанеевском - вдвое и в Долинском районе - на 86%.

Еще на пяти территориях фиксируется превышение эпидпорога от 10 до 32%: города Знаменка и Светловодск, Маловисковский, Александровский и Петровский районы.