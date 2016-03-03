Во Львове устанавливают происхождение едкого запаха в помещениях университета ветмедицины
Из здания эвакуировали 160 человек преподавательского состава и студентов. Пострадавших нет.
Во Львове устанавливают происхождение едкого запаха в помещениях университета ветеринарной медицины, из-за которого приостанавливался учебный процесс в одном из учебных корпусов заведения.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 2 марта в 09.50 в учебном корпусе биолого-технологического факультета Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий на улице Пекарской, 50, во время учебного процесса студенты начали массово жаловаться на едкий запах неизвестного вещества.
Из здания эвакуировали 160 человек преподавательского состава и студентов. Пострадавших нет, говорится в сообщении.
Учебный процесс для них был продолжен в других корпусах университета. До 13.00 проводилось проветривание помещений учебного корпуса.
На месте происшествия работали основные подразделения сил гражданской защиты области и города Львова в составе 12 человек и 4 единиц техники.
Причины происшествия и происхождение едкого запаха - выясняются.