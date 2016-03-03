На Волыни уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 1%

В Волынской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения ниже эпидемического порога на 1%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Госсанэпидслужбы в Волынской области, по данным оперативного мониторинга количество случаев тяжелых острых респираторных инфекций в течение последней недели уменьшилась на 40%, количество пневмоний - на 42%, новых сообщений о погибших не поступало. Число госпитализированных больных сократилось на 38%, в том числе детей на 30%. При этом в течение 22-29 февраля темпы снижения заболеваемости несколько замедлились. Анализ заболеваемости свидетельствует об увеличении среди больных доли детей с 58 до 63%.

На фоне снижения заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями остаются превышенными эпидемические пороги в 2 районах области, а именно в Ковельском на 4,2% и Гороховском на 7,4%.

Сейчас восстановлено обучение во всех детских учебных заведениях, а ограничительные меры применялись в 641 учебном заведении.

Как отмечается в сообщении, с начала эпидемического сезона (28.09.2015 - 29.02.2016 года) в области гриппом и ОРВИ переболело 12,2% населения. Из общего количества заболевших более 60% составляют дети в возрасте до 17 лет. За этот же период госпитализированы 4,3 тыс. больных, 66% из которых дети до 17 лет.

Всего с подозрением на грипп в области умерло 10 человек. В 5 случаях выделено грипп А (Н1N1), у 4 - грипп А.

«Проведенный анализ летальных исходов показал, что за медицинской помощью своевременно обратилась 44% умерших, 55% принадлежали к группам риска по сопутствующим заболеваниям, все умершие не привиты против гриппа», - добавили в пресс-службе.