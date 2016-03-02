В марте Штаб Ахметова доставит жителям Донбасса 400 тысяч наборов выживания

225 фур с 400 тысячами продуктовых наборов для жителей Донбасса в марте отправит Штаб Рината Ахметова. Мобильные бригады волонтеров посетят 67 населенных пунктов в Донецкой области. Подробно о планах оказания помощи в течение марта во время пресс-брифинга рассказала координатор Штаба Римма Филь, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

«Сегодня только второй день марта и уже вторая автоколонна Гуманитарного штаба отправилась на Донбасс. Она везет 30 тысяч продуктовых наборов. Всего в течение марта будет отправлено 225 двадцатитонных машин. Мы продолжаем выдавать нашу помощь всем, кто в ней нуждается по обе стороны линии соприкосновения. Это по-прежнему «серая зона», города и поселки, где сложная обстановка», ‒ сказала Римма Филь.

Из доставленных в течение месяца 4,5 тыс. тонн продуктов будет сформировано 365 тысяч взрослых наборов и 35 тысяч наборов для малышей и кормящих мам.

Читайте также500 тысяч продуктовых наборов выдал Штаб Ахметова детям ДонбассаБлагодаря мобильным бригадам Штаба Ахметова помощь получат 13 тысяч человек в Донецкой области. Среди них порядка 1,5 тысяч малышей от 0 до 35 месяцев и кормящих мам. Помощь планируется выдать в 67 населенных пунктах. Это села «серой зоны», отдаленные районы на неподконтрольной территории и города области, где проживает большое количество переселенцев.

В «серую зону» планируется 7 выездов, среди которых Верхнеторецкое, Новотроицкое, Кирово, Артемово, Ольгинка. Помощь туда будет доставлена повторно, поскольку села находятся на линии соприкосновения и условия жизни людей по-прежнему сложные.

Также продукты будут доставлены в населенные пункты Донецкой области, где много переселенцев: Красноармейск, Константиновка, Краматорск, Артемовск, ряд сел Славянского района. С графиками выездов «мобильных» волонтеров в марте можно ознакомиться по ссылке.

По состоянию на 2 марта 2016 года Штаб Рината Ахметова выдал 6 млн 695 тыс. взрослых и 500 тыс. детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.