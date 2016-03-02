500 тысяч продуктовых наборов выдал Штаб Ахметова детям Донбасса

По состоянию на 2 марта 2016 года Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 500 204 детских продуктовых набора, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Помощь предназначена семьям с детьми в возрасте от рождения до 35 месяцев на неподконтрольных территориях, линии соприкосновения и переселенцам в мирных населенных пунктах Донбасса. Об этом в ходе пресс-брифинга рассказала координатор Штаба Римма Филь.

«Максимально помогать самым нуждающимся и незащищенным, в первую очередь детям, ‒ такова философия Рината Ахметова и Гуманитарного штаба. Дети больше всех страдают от войны, будь это дети-переселенцы или маленькие жители неконтролируемых территорий. За этой цифрой, 500 тысяч выданных детских наборов, – огромное количество малышей, которые очень нуждаются в помощи, и усилия, которые прикладывает Гуманитарный штаб, чтобы помочь семьям с детьми выжить в условиях боевых действий, экономической блокады и социальной незащищенности», ‒ сказала Римма Филь.

Читайте такжеШтаб Ахметова поддерживает инициативу ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию в зоне военных действийГуманитарная помощь продуктами – самая масштабная программа Штаба. Каждые 35 дней детские продуктовые наборы от Штаба получают около 30 тысяч семей с малышами. 85% из них – жители неподконтрольных территорий, которые остро нуждаются в продуктовой гуманитарной помощи. Наиболее востребованы детские наборы в таких городах, как Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Шахтерск, Харцызск, Комсомольский, Мариуполь, Торез, Ясиноватая, а также населенные пункты «серой зоны».

С начала 2016 года «мобильные» бригады волонтеров выдают детские продуктовые наборы не только на неподконтрольных территориях Донбасса, а и на мирной территории, и в «серой» зоне.

Читайте такжеБолее 400 тысяч продуктовых наборов в феврале доставил на Донбасс штаб Ахметова«В прошлом году мобильные бригады выдачи помощи стали одним из приоритетов работы Гуманитарного штаба. Мы увидели, насколько востребована помощь в отдаленных поселках и селах. Чем меньше населенный пункт и сильнее он пострадал от войны, тем больше нужда семей. Страшно видеть, как сильно люди нуждаются в обычных продуктах», ‒ подчеркнула Римма Филь.

По словам координатора, продуктовую помощь от Гуманитарного штаба Рината Ахметова получают не только малыши в возрасте 35 месяцев, а и дети до 18 лет льготных категорий: инвалиды, сироты, дети из многодетных и малообеспеченных семей. За все время работы Штаба Рината Ахметова 140 715 семей с детьми получили наборы выживания.