В Одессе 29 февраля родилось 29 детей. Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, в последний день зимы в пяти городских родильных домах Одессы 29 февраля на свет появилось 29 новорожденных.

«В последний день зимы, который наступает только раз в 4 года, население Одессы пополнили 15 мальчиков и 14 девочек. Наибольшее количество родов в этот день принято в одесском родильном доме №7, где увидели свет 10 новорожденных», - отметили в департаменте.