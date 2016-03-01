В Черкасской области количество летальных случаев от гриппа А(H1N1) увеличилось до 11

В Черкасской области с начала эпидемического сезона зафиксировано 11 случаев смерти от осложнений пандемического гриппа A(H1N1).

Как сообщили УНИАН в Государственной санитарно-эпидемиологической службе области, на прошлой неделе зарегистрировано два вирусологически подтвержденных летальных случая от осложнений гриппа в Умани и в Звенигородском районе. В отобранном материале обнаружен вирус гриппа А(H1N1)-пандемический.

Всего с начала эпидсезона из-за осложнения от пандемического гриппа в области умерли 11 человек старших возрастных групп: 4 - в Черкассах, по 2 - в Смеле и Умани, по одному - в Городищенском, Звенигородском и Чернобаевском районах.

В целом заболеваемость гриппом и ОРВИ по Черкасской области ниже эпидпорога на 35%. Только в Городищенском (на 23%) и в Маньковском (на 8%) районах области зарегистрировано превышение эпидпорога.