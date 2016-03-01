В Черновицкой области зафиксировали 14 летальных случаев пандемического гриппа

В Черновицкой области зафиксировали 14-й случай смерти от осложнений пандемического гриппа А(H1N1) с начала эпидемического сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила главный санитарный врач Черновицкой области Наталья Гопко.

«С начала эпидсезона по области зарегистрировано 14 летальных случаев от осложнений гриппа (вирусных пневмоний), которые лабораторно подтверждены. В Черновцах - семь смертей, в Сокирянском районе - четыре, Выжницком, Кельменецком, Сторожинецком районах - по одному случаю», - сообщила медик.

«Люди до сих пор болеют гриппом. Нам практически ежедневно сообщают о новых случаях заболевания», - добавила Гопко.

В то же время врач сообщила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ по всей Черновицкой области ниже эпидпорога.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 февраля в Черновицкой области медики подтвердили 12 случаев смерти от пандемического гриппа А(H1N1).