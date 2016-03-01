В Закарпатье на 1-2 марта объявлено штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов и лавиноопасности.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области со ссылкой на прогнозы Закарпатского гидрометеоцентра.

Как говорится в сообщении, на протяжении 1 марта по всей области ожидаются сильные дожди, днем в горах местами с переходом в мокрый снег. Также ожидается усиление ветра местами до 15-20 м/сек.

Учитывая осадки, на протяжении 1-2 марта на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 метра (над уровнями 29 февраля по состоянию на 8.00).

«В нижних течениях Боржавы ожидается начальный выход воды на пойму. В нижних течениях Латорицы сохранятся высокие уровни с повышением на 0,4-0,6 метра в течение 2-4 марта, сохранится значительный слой воды на пойме междамбового пространства», добавили в УГСЧС.

Кроме того, по данным Закарпатского гидрометцентра, в течение 1 марта в Закарпатье сохраняется III, повышенная, степень лавиноопасности.

«Распределение снега по экспозициям и высотным зонам очень неравномерное, отмечаются большие карнизы и надувы. Снежный покров на крутых склонах недостаточно закреплен и не уплотнен. Схождение лавин возможно при незначительных дополнительных нагрузках на крутых склонах. Возможно спонтанное схождение малых и некоторых средних лавин и карнизов», - уточнили синоптики.