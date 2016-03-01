В Черниговской области в неработающем детском саду обнаружили 0,5 кг ртути

В Черниговской области в здании неработающего детсада обнаружено 0,5 кг ртути.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, на территории Голубицкой сельского совета Репкинского района в подвальном помещении недействующего детского сада вчера местные жители обнаружили неизвестное вещество серебристого цвета, похожее на ртуть.

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