В Черниговской области в неработающем детском саду обнаружили 0,5 кг ртути
11:24, 01 марта 2016Новости регионов
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В подвальном помещении недействующего детского сада вчера местные жители обнаружили неизвестное вещество серебристого цвета, похожее на ртуть.
Специалисты отделения по радиационной и химической защите Управления ГСЧС в области собрали почти 0,5 кг ртути / Фото: kachestvo.ru
В Черниговской области в здании неработающего детсада обнаружено 0,5 кг ртути.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.
Согласно сообщению, на территории Голубицкой сельского совета Репкинского района в подвальном помещении недействующего детского сада вчера местные жители обнаружили неизвестное вещество серебристого цвета, похожее на ртуть.
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