В Одессе власти планируют закупить 60 тыс. доз вакцины БЦЖ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Игорь Шпак.

По его словам, препарат приобретут за счет прибыли, полученной коммунальным предприятием, «Одесфарм», - 1,15 млн грн.

Как пояснил Шпак, в 2014-2015 годах Министерство здравоохранения средства не выделяло, а вышеназванная партия позволит привить всех детей, родившихся за указанный период и всех новорожденных 2016 года.

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Справка УНИАН. БЦЖ — вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой коровьей туберкулезной палочки, которая практически утратила вирулентность для человека, будучи специально выращенной в искусственной среде.