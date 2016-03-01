В Житомирской области начались дни борьбы с глаукомой.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, с 29 февраля по 12 марта в области пройдут дни борьбы с глаукомой, в течение которых в медицинских учреждениях Житомирской области всем желающим бесплатно будет проводиться измерение внутриглазного давления.

В частности, в течение недели с 29 февраля по 4 марта с 9 до 14 часов, в кабинете № 523 консультативно-диагностической поликлиники Житомирской областной клинической больницы им. А.Ф. Гербачевского бесплатно и без каких-либо направлений и предварительной записи в регистратуре все желающие могут принять участие в акции по измерению внутриглазного давления.

Читайте такжеИсследование показало, что любители собак не склонны к глаукомеИсследования как обычным, так и бесконтактным, то есть дистанционным методом с помощью современного оборудования будет проводить врач-офтальмолог. Для квалифицированного оказания помощи населению с повышенным ВТО в области работают специализированные глаукомные кабинеты. Всего в 2015 году в области функционировало 24 лечебных и 6 глаукомных кабинетов, где измеряется внутриглазное давление.

Всего по состоянию на 01.01.2016 года на диспансерном учете в Житомирской области по поводу глаукомы находятся 6 тыс. 645 человек.

При необходимости консервативного и хирургического лечения пациенты направляются в глазные отделения стационаров, в том числе в центр микрохирургии глаза Житомирской областной клинической больницы им. А.Ф. Гербачевского.

В 2015 году по поводу глаукомы было прооперировано 434 человека, стационарно пролечено 1307 пациентов.

Читайте такжеИтальянские учёные установили, что регулярные занятия в спортзале улучшают зрениеСправка УНИАН. По данным Межрегиональной общественной организации «Ассоциация больных глаукомой», в настоящее время глаукома - одна из основных причин слепоты и плохого зрения. Количество глаукомных больных в мире уже достигает 100 млн человек. При этом из 28 млн слепых в мире почти каждый пятый потерял зрение именно из-за глаукомы. Глаукома - заболевание глаз, характеризующееся повышением внутриглазного давления.