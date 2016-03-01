На обустройство первого хосписа в Одессе необходимо 9 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Игорь Шпак. По его словам, в частности, хоспис для людей с тяжелыми сосудистыми и сердечно-сосудистыми заболеваниями обустроят на территории городской клинической больницы № 3.

«Это отделение является первым шагом в обеспечении качественным медицинским обслуживанием пациентов, перенесшим инсульт. Это люди, которые не могут быть обеспечены медицинской помощью и уходам силами членов семьи», – отметил Шпак.

По его словам, на обустройство и обеспечение оборудование отделения требуется порядка 9 млн грн. В работы входят капитальная реконструкция канализационной и водопроводной системы, установка лифта.

Читайте такжеВ Одессу из немецкого Регенсбурга прибыла гуманитарная помощь для создания хосписного отделенияКак сообщал УНИАН, в начале октября 2015 года в Одессу из Регенсбурга прибыла гуманитарная помощь для создания хосписного отделения. Как сообщили в департаменте информации и связям с общественностью Одесского горсовета, два 40-тонных грузовика доставили из Германии 78 специализированных больничных кроватей для ухода за лежачими больными, матрацы, тумбочки и 34 коробки с постельным бельем и одеждой для медицинского персонала.