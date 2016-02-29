Завтра в Киеве ожидается до 8° тепла

16:14, 29 февраля 2016
Новости регионов
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По прогнозу Укргидрометцентра, завтра в Киеве будет облачно с прояснениями, временами дождь.

Завтра в Киеве временами дождь / Фото: УНИАН

Во вторник, 1 марта, в Киеве ожидается ночью 2-4° тепла, днем 6-8° тепла, порывы ветра до 15-20 м/сек.

Читайте такжеЛьвовский сурок Мышко прогнозирует раннюю веснуКак сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра в Киеве будет облачно с прояснениями, временами дождь.

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