Завтра в Киеве ожидается до 8° тепла

Во вторник, 1 марта, в Киеве ожидается ночью 2-4° тепла, днем 6-8° тепла, порывы ветра до 15-20 м/сек.

Читайте такжеЛьвовский сурок Мышко прогнозирует раннюю веснуКак сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра в Киеве будет облачно с прояснениями, временами дождь.