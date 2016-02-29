В Одесском регионе уже 40 умерших от осложнений пандемического гриппа

В Одесском регионе количество умерших от осложнений пандемического гриппа A(H1N1) увеличилось до 40 человек.

Как сообщили УНИАН в в Главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Одесской области, всего зарегистрировано 42 летальных случая среди взрослого населения. Из них 28 – в Одессе, остальные в городах и районах области.

Из них лабораторно подтвержден вирус А/H1N1-пандемический у 40 человек, еще у 2-х - сезонный.

«Все случаи, в основном, связаны с поздним обращением больных за медицинской помощью», - отметили в управлении.

В Одессе заболеваемость гриппом и ОРВИ на прошлой неделе осталась практически на уровне предыдущей недели, среди взрослого населения отмечается снижение на 15,8%. Среди детей до 17 лет зарегистрирован рост заболеваемости на 7,6%. Удельный вес заболевших детей составил 74,4%.

Общий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по области ниже эпидемического порога на 47,2%. Превышение эпидемического порога не зарегистрировано ни на одной административной территории. Продолжается тенденция к снижению заболеваемости.

По данным мониторинга вирусологических исследований продолжается одновременно циркуляция вирусов гриппа А и В, но превалирующим является вирус гриппа А/H1N1-пандемический (93,4%).

В лечебно-профилактических учреждениях области продолжают действовать ограничительные мероприятия (масочный режим, запрет посещения больных в стационарах, усиление противоэпидемического режима - влажная уборка с дезинфицирующими средствами, проветривание, ультрафиолетовое облучение).

В связи с отсутствием более 30% учащихся по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ временно приостановлен учебный процесс только в 2-х учебных заведениях (в Белгородском и Килийском районах области).

Кроме того, временно приостановлен учебный процесс в 29-ти отдельных классах 11-ти школ (в четырех школах Одессы и в шести школах области).

Как сообщал УНИАН, с 1 февраля в школах Одессы снят карантин, который был введен с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Главная особенность нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Одессе и области состоит в увеличении количества осложнений в виде пневмонии среди заболевших гриппом А(H1N1). В регионе зарегистрировано наибольшее в Украине количество смертей от подобных осложнений.