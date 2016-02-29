В Киеве будут судить женщину, которая под видом лекарств продавала БАДы

В столице прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 41-летней киевлянки, которая под видом лекарств продавали пенсионерам биологически-активные добавки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, незаконный бизнес женщина наладила в начале прошлого года. В арендованном помещении злоумышленница вместе с подельником обустроила офис и наняла работников, которые отвечали на телефонные звонки. Объявления о предоставлении лекарственных услуг, а именно: лечение болезней опорно-двигательного аппарата и аденомы простаты, злоумышленники регулярно публиковали в средствах массовой информации, отмечается в сообщении.

Потенциальным покупателям, которые звонили по указанным телефонам, злоумышленница представлялась врачом известного медицинского центра. «Несмотря на то, что женщина не была медицинским работником и не имела никакого права заниматься врачебной деятельностью, она предоставляла консультации и предлагала клиентам, преимущественно людям преклонного возраста, купить у неё лекарства. Однако вместо этого мошенница сбывала им биологически-активные добавки «Alfalfa», «Camosten», «Norwegian kelp GP» и «Una de Gato», - подчеркнули в прокуратуре.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч.2 ст.190 УК Украины. Сейчас обвинительный акт передан в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Женщине грозит до трёх лет лишения свободы, говорится в сообщении.