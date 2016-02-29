Во Львове супружеская пара отравилась в квартире газом

Во Львове от отравления газом в собственной квартире погибла супружеская пара.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

В частности, согласно сообщению, 27 февраля около 17:30 на улице Евгения Коновальца в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома отравились газом и скончались до приезда врачей мужчина и женщина в возрасте 75 и 69 лет.

Отмечается, что запах газа почувствовали соседи, прекратили подачу газа в квартиры (закрыли кран в общем коридоре) и сообщили родственникам погибших, которые вызвали скорую медицинскую помощь и работников "Львовгаза". В квартире установлены газовая плита и колонка на кухне, отапливаемая газом печь - в комнате.

Предварительная причина происшествия - нарушение правил эксплуатации газовых приборов. Проводится доследственная проверка.