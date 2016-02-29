В Кременчуге маршрутка врезалась в автомобиль "скорой помощи"

В Кременчуге маршрутное такси врезалось в автомобиль «скорой медицинской помощи», есть травмированные.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горотдела полиции, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не уступил дорогу машине "скорой помощи", которая ехала с включенным проблесковым маячком. В результате аварии Mercedes перевернулся, а "скорая" сбила рекламный ситилайт.

В третью горбольницу Кременчуга были госпитализированы врач, фельдшер и водитель автомобиля "скорой помощи". Все трое в результате ДТП получили травмы разной степени тяжести: от сотрясения головного мозга и перелом костей носа.

Главврач станции «скорой помощи» Игорь Дубницкий сообщил УНИАН, что медики ехали на срочный вызов.

«Машина ехала на срочный вызов – задыхался 11-летний ребенок. Мигалки и сирены были включены, а водитель маршрутки Mercedes Sprinter просто не пропустил наш автомобиль, вследствие чего и произошло ДТП. В «скорой» находились два фельдшера, врач и водитель», - сказал Дубницкий.

По факту ДТП начато следствие.