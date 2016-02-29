В Одессе родственники умершего "цыганского барона" угрожали хирургу расправой

В Одессе правоохранители расследуют обстоятельства конфликта, который произошел в больнице между родственниками умершего пациента и сотрудниками медучреждения. Как сообщили УНИАН в Приморском отделе полиции города, в дежурную часть Портофранковского отделения полиции в 10.32 поступило сообщение о том, что у лечебного учреждения на улице Пастера собралось несколько десятков человек, которые угрожают физической расправой врачу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе установления обстоятельств данного случая выяснилось, что 25 февраля в больницу был доставлен 49-летний мужчина с предварительным диагнозом «ишемическая болезнь сердца». «Больного врачи прооперировали, но утром самочувствие пациента ухудшилось, в результате чего он умер. Родные умершего, узнав о смерти родственника, немедленно прибыли в лечебное учреждение. Они начали обвинять врача в смерти и угрожать ему расправой», - сообщили в отделе. Работники медицинского учреждения вызвали полицию. Когда агрессивно настроенные люди узнали, что вскоре в больницу прибудут полицейские, то самостоятельно разошлись.

В отделе отметили, что тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть». Обстоятельства данного происшествия устанавливаются.

Как сообщили УНИАН в клинике Одесского национального медицинского университета (в ней произошел конфликт), умерший мужчина – «цыганский барон», а «выяснять отношения» приехала его многочисленная родня (представители ромской общины). Со слов сотрудников, некоторые из прибывших мужчин имели при себе пистолеты (травматические или огнестрельные) и «были слышны выстрелы».

«Они заблокировали помещение, не выпускали никого, включая руководство клиники», - сказала одна из сотрудниц учреждения.

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области УНИАН сказали, что факта применения огнестрельного (травматического) оружия в настоящее время не зарегистрировано. «Захвата не было… Люди очень эмоционально восприняли смерть близкого человек. Сейчас устанавливается обстоятельства конфликта», - отметили в отделе коммуникаций.